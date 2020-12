Veja a seguir o que abre e o que fecha nesta véspera do Ano Novo.

publicado em 30/12/2020

(Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

Se você está pensando em aproveitar o último dia do ano para ir ao banco, comércio ou utilizar serviços públicos fique atento porque nem todos os estabelecimentos abrem no dia 31 de dezembro. Veja a seguir o que abre e o que fecha nesta véspera do Ano Novo.

Bancos

As agências bancárias não abrem para o público hoje e como amanhã é feriado, as instituições financeiras só voltam a atender na segunda-feira (4).

Comércio

As lojas seguem abertas hoje das 9h às 16h. Amanhã, dia 2 e 3 de janeiro, porém, apenas estabelecimentos tidos como essenciais (mercados, farmácias, padarias, postos de combustíveis, etc) podem abrir.

Repartições municipais

Hoje e amanhã não haverá expediente nas repartições públicas municipais, exceto os serviços de emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental pelo 0800-770-1950.

Poupatempo