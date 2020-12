Família luta na Justiça contra a Prefeitura pela vida de jovem com doença rara e Fiscais notificam comerciantes para baixarem as portas são algumas das manchetes de junho

publicado em 31/12/2020

Dia 17

Família luta na Justiça contra a Prefeitura pela vida de jovem com doença rara

No dia 17 de junho a população ficou sabendo da luta de Fernando Washington Vieira Martins, de 19 anos (e o aspecto físico de uma criança de 12 anos), por um tratamento digno da doença rara (EpidermóliseBolhosa) que o acomete. Ele convive com feridas incuráveis muito doloridas que podem ser comparadas com queimaduras de segundo grau, com o aparecimento de bolhas e descolamento da pele especialmente nas áreas de maior atrito. Todo esse sofrimento, porém, não foi o suficiente para sensibilizar a Secretaria Municipal de Saúde, que alegando que os medicamentos não fazem parte da lista do SUS, segundo a família do jovem, negou o atendimento necessário para manter uma mínima qualidade de vida a ele.

Dia 2

Fiscais notificam comerciantes para baixarem as portas

Um mutirão de fiscais do setor de Posturas do município percorreu, no dia 2 de junho os corredores comerciais da cidade para notificar os empresários sobre as determinações do decreto 12.385, de 1º de junho, que recrudesceram a quarentena na cidade. Inicialmente a ação tinha caráter pedagógico, mas quem insistisse em descumprir as normas poderia ser multado.

Dia 3

Sincomércio entra com liminar para abrir imediatamente o comércio

O Sincomércio (Sindicato do Comércio Varejista) de Votuporanga entrou no dia 3 de junho com um pedido liminar na Justiça para reabrir o comércio. Em resumo, a entidade de classe pedia para que fosse desconsiderado o decreto do prefeito João Dado (PSD), que auto classificou a cidade na fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo, e seja respeitada, a fase 2 (laranja), onde toda a região está enquadrada.

Dia 4

Justiça nega liminar pela abertura do comércio

O juiz da 4ª Vara Cível de Votuporanga, Sergio Martins Barbatto Júnior, negou o pedido de liminar feito pelo Sincomércio deVotuporanga para a reabertura do comércio.A decisão foi publicada no dia 4 de junho, após uma reuniãovirtual com a participação do prefeitoJoão Dado (PSD) e de representantesdo sindicato e da Santa Casa.Segundo o magistrado, diantedo momento de incertezas, numabatalha científica em andamento,torna-se razoável e proporcional aconduta do chefe do Poder ExecutivoMunicipal.

Dia 10

Prefeitura de Votuporanga autoriza a reabertura do comércio

O prefeito de Votuporanga, João Dado (PSD), publicou no dia 10 de junho um decreto autorizando a reabertura do comércio conforme a fase laranja do Plano São Paulo de retomada econômica. Os comerciantes tiveram que optar, no entanto, entre o período matutino (das 9h às 13h) ou vespertino (das 13 às 17h) para atuar.

Dia 19

Após reportagem do A Cidade, Prefeitura concede tratamento a jovem com doença rara

Depois de negar atendimento e travar uma batalha na Justiça, a Prefeitura de Votuporanga, enfim, resolveu oferecer o tratamento que o jovem Fernando Washington Vieira Martins, de 19 anos, portador deuma doença rara, precisa. A mudançade posição se deu após a repercussãoda reportagem publicada pelo A Cidade sobre o caso. O pai de Fernando, o comercianteGilberto Aparecido Martins, foiprocurado, um dia depois da publicação,por uma comissão da Prefeitura, que sedispôs a fornecer os materiais necessáriospara o tratamento.

Dia 25

Prefeitura corta repasse de músicos da Zequinha de Abreu e oferece cesta básica