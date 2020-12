Com plenário lotado (levando em consideração as regras de distanciamento social), os irmãos Nelson, Joaquim e Walter da Costa, e General Peternelli (PSL) receberam a maior honraria do município

publicado em 15/12/2020

General Peternelli e os irmãos Nelson, Joaquim e Valter da Costa foram homenageados (Foto: A Cidade)

Franclin Duarte

A sessão solene para a outorga do Título de Cidadão Votuporanguense a quatro personalidades, na noite de ontem, foi marcada por muita emoção. Com plenário lotado (levando em consideração as regras de distanciamento social), os irmãos Nelson, Joaquim e Walter da Costa, bem como o deputado federal General Peternelli (PSL) receberam a maior honraria do município.

A solenidade, que contou com a participação do prefeito João Dado (PSD), do comandante da 9ª Cia da Polícia Militar de Votuporanga, Capitão André Navarrete, e do comandante do Tiro de Guerra, Sargento Mário Dênis Machado, foi conduzida pelo presidente em exercício da Casa, Marcelo Coienca (PSDB), já que Mehde Meidão (DEM) está afastado em razão da pandemia.

Os irmãos foram agraciados por iniciativa do vereador Silvio Carvalho, o Silvão (PSDB), que em seu discurso destacou os trabalhos que seus homenageados prestaram ao município.

“Conheci o Valter quando vereador, na época do Pedro Stefanelli, quando a gente era chamado de ‘os três mosqueteiros’, porque a gente sempre trabalhava junto. Mas eu não sabia da trajetória dele e de sua família em Votuporanga. E depois conversando com eles é que fui saber o trabalho deles pelo desenvolvimento da cidade e, inclusive, peço desculpas por esse título não ter sido entregue há muitos e muitos anos atrás”, disse Silvão.

Representando a família, Valter Ferreira da Costa discursou agradecendo a Câmara pelo título e dizendo o quanto eles estavam honrados por receber essa homenagem.

“Seria ingratidão da nossa parte não citarmos como uma das mais belas lembranças o início dessa história. O casal Joaquim Figueira da Costa e Maria Cândida Cardoso Costa, nossos pais, que residiam em Mirassol. No final de 1941, por alguma razão que não sei, veio a Votuporanga, que na época tinha cinco anos de existência e gostou muito da cidade, resolvendo adquirir alguns terrenos na Rua Pernambuco, esquina com a Tocantins, onde construiu a Casa Costa Materiais para Construção. Nosso pai foi guiado pela providência divina, pois aos poucos foi se desligando de Mirassol e em 1947 se mudou definitivamente para Votuporanga e passou muito a colaborar com o progresso da cidade, se tornando um verdadeiro votuporanguense. Nesse ambiente é que crescemos e fomos educados e de onde surgiu a empresa Jowanel, a mais antiga indústria em funcionamento na cidade”, contou Walter da Costa.

General Peternelli

Já o título para o General Roberto Peternelli Junior foi proposto por Vilmar da Farmácia (MDB). O vereador disse que Peternelli já é um cidadão votuporanguense há muito tempo, mas agora é de fato e de direito.

“Como vereador encontramos em vossa excelência um braço forte para as nossas reivindicações e em nossas viagens a Brasília o gabinete do deputado sempre esteve de portas abertas para nos receber e atender de pronto as nossas necessidades. Através de uma reivindicação proposta por mim e pelo vereador e o meu colega Wartão (PSB), a Santa Casa recebeu um recurso de R$ 250 mil, de custeio, dinheiro já depositado na conta do hospital. Mas, além desse recurso, o deputado destinou mais R$ 500 mil ao Fundo de Saúde para ser aplicado na área técnica da Saúde. O general Peternelli tem sido um dos deputados que vem ajudando Votuporanga”, disse o propositor.

Em agradecimento, Peternelli foi à Tribuna e falou da emoção que é receber uma honraria como essa, se colocando mais uma vez à disposição do município.