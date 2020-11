Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga explicou sobre o motivo da interdição

publicado em 15/11/2020

Trecho da rua Tibagi é interditado neste domingo (A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança de Votuporanga interditou um trecho da rua Tibagi, entre as ruas Amazonas e Pernambuco. Neste domingo (15), dia de eleição, há inclusive agentes de trânsito no local, que fica próximo de um tradicional local de votação na cidade, a escola Estadual Doutor José Manoel Lobo.Segundo a Secretaria de Trânsito, oito agentes por turno trabalham neste domingo de eleições para dar todo apoio necessário. A interdição na rua Tibagi não estava prevista, porém houve um pedido da Justiça Eleitoral, já que recentemente aconteceu um acidente no local, o que danificou o semáforo.“Então, por pedido do juiz nós estamos aqui e fizemos essa interdição porque estava muito arriscado, as pessoas não estavam respeitando a sinalização de para improvisada no local”, contou o agente Cardoso à reportagem do jornal