publicado em 17/11/2020

Sargento Marcos Moreno foi o quinto mais votado e, mesmo assim, acabou não sendo eleito para a Câmara (Foto: Arquivo pessoal)

Franclin Duarte

Um estreante na política votuporanguense surpreendeu a todos anteontem na abertura das urnas. Marcos Silvério Moreno Camargo, ou Sargento Marcos Moreno (PSL), como é conhecido, conquistou 1.002 votos logo em sua primeira eleição, figurando como o quinto mais votado à frente de vários “campeões de voto” e mesmo assim não conquistou nem uma vaga de suplente.

A chamada “aberração das eleições” ocorre em razão do famoso quociente eleitoral, que nada mais é do que a divisão do número de votos válidos (41.639) pelo número de cadeiras disponíveis (15). O resultado desta divisão (2.775) é número necessário de votos para cada cadeira na Câmara por partido.

Com essa conta, em alguns casos, como o de Moreno, candidatos com um número bem inferior de votos conquistam uma vaga na Câmara Municipal, enquanto os mais votados, como ele, podem ficar de fora. “Fiquei muito decepcionado, pois vejo que isso não condiz com a vontade popular. É uma lei ultrapassada, arcaica e contra a democracia”, desabafou.

O sargento atuou na Polícia Militar de Votuporanga e Valentim Gentil por 26 anos, até se aposentar no ano passado. Nesse intervalo, porém, ele se tornou muito querido na cidade em razão de ações sociais que sempre participou e de ações de inclusão social promovidas por sua empresa, a MM Panfletos, que insere no mercado de trabalho pessoas que muitas vezes são excluídas pela sociedade.

“Sou uma pessoa simples, do bem e que fez essa tentativa de entrar nesse meio político para tentar ajudar. Nunca quis me destacar em nada, apenas achava que era possível fazer um pouquinho mais, servir um pouco mais”, completou.