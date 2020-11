A candidata foi eleita com 305 votos, tudo isso por conta do quociente eleitoral de cada legenda partidária o que gerou polêmica

publicado em 17/11/2020

A candidata foi eleita com 305 votos, tudo isso por conta do quociente eleitoral de cada legenda partidária o que gerou polêmica (Foto: Arquivo pessoal)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Sueli Friósi Lopes (PTB), uma das três mulheres eleitas para ocupar uma cadeira na Casa de Leis em Votuporanga, tem causado polêmica por conta da legislação eleitoral. A candidata foi eleita com 305 votos, e deixou de fora candidatos como Sargento Marcos Moreno (PSL) o quinto mais votado, com 1.002 sufrágios.

Para a própria Sueli, a divulgação de sua eleição foi motivo de grande susto, mas credita o sucesso a seu esforço e trabalho na campanha política pelas ruas de Votuporanga.

“O pessoal fica revoltado, mas o que posso fazer, não sou eu que calculo o quociente, também trabalhei sem investimento grande, porém eu, meu jingle, uma caixinha de som e muita sola de sapato, então mereci sim, porque eu trabalhei. Por isso que sou a rapa do tacho, com número de votos menores”, disse.