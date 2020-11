Eleito pelo partido do Patriotas, Cabo Renato Abdala obteve 676 votos e ocupou a posição de oitavo lugar

publicado em 17/11/2020

Lara Giolo

Com a esperança de ser eleito, Cabo Renato Abdala (Patriotas) abriu mão da carreira policial em prol de um mandato.Agora, já eleito com 676 votos, ele tem expectativas otimistas com relação suas propostas e atribuições, pretendendo ser totalmente atuante e também um vereador fiscalizador.

Cabo Renato Abdala, além de expor suas expectativas, sabe das dificuldades que encontrará pela frente no déficit orçamentário e também frisa sobre o tão esperado respiro pós-pandemia. “Pretendo mostrar para Votuporanga que ainda existe política limpa, que existe um jeito diferente de fazer política sem conchavos e sem vícios políticos”, esclareceu.