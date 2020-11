Jezebel Silva é mais uma representante feminina na Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 17/11/2020

Jezebel Silva é mais uma representante feminina na Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Arquivo Pessoal)

Daniel Castro

Candidata do Podemos a uma cadeira na Câmara Municipal, Jezebel Silva foi eleita com 531 votos e agora quer dar seguimento aos seus trabalhos na área social de Votuporanga. Jezebel já havia tentado uma cadeira na Câmara outras duas vezes, sendo que na penúltima havia ficado como suplente, mas agora, enfim, obteve sucesso.

A futura vereadora afirmou que chega na câmara para colaborar e caminhar junto com os demais parlamentares. “Estamos vindo para poder acrescentar e fazer uma Votuporanga melhor”, disse.

A vereadora eleita revelou que seu primeiro projeto é implantar o “gabinete móvel” até os bairros. “Quero trabalhar conversando com a população, não no individual, mas sim no coletivo e fazer surgir dali o projeto de acordo com a necessidade do bairro, então eu quero estar junto com o povo”, acrescentou.