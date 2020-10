O atual prefeito vai enfrentar o ex-vereador Zico, do PSD) e Fabricio Marcolino, do Podemos

publicado em 02/10/2020

Zé do Carneiro busca a reeleição em Nhandeara, mas terá que superar Fabricio Marcolino e Zico nas urnas (Foto: Justiça Eleitoral)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO atual prefeito de Nhandeara, José Adalto Borini, o Zé do Carneiro (Solidariedade), não encontrará facilidades na busca pela reeleição este ano. Ele terá dois adversários de peso no páreo dentre eles o ex-vereador Zico (PSD), que foi candidato a vice-prefeito nas últimas eleições e Fabricio Marcolino (Podemos), que enfrentou o atual prefeito em 2016 e acabou derrotado.Para tentar se reeleger Zé do Carneiro manteve o seu vice, o produtor rural, Idalécio Ayub. Já Zico tem o agricultor Tim como companheiro de chapa, enquanto Fabricio Marcolino vai para as urnas com o agricultor Mauricio ao seu lado.Além dos três candidatos a prefeito, a cidade, que tem 7.590 eleitores, tem 51 postulantes ao cargo de vereador.