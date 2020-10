Enquanto no fim de semana anterior a cidade perdeu cinco vidas para a doença, neste não houve registro de óbitos

publicado em 19/10/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde

Franclin Duarte

Depois de perder cinco moradores no fim de semana anterior e de registrar pelo menos uma morte por complicações da Covid-19 há pelo menos quatro finais de semana seguidos, Votuporanga não registrou nenhum óbito pela doença neste fim de semana. É o que apontam os Boletins Epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde de sábado (17) e domingo (18). Na sexta-feira (16) também não houve registro de mortes.

Na contramão, porém, houve um aumento no registro de novos casos da doença. Enquanto no fim de semana anterior, já contando o feriado do dia 12, foram confirmadas as infecções de mais 27 votuporanguenses, neste, só no sábado foram 28 e no domingo mais 17. Sendo assim, a cidade chega a 5.158 casos desde o início da pandemia.

Desse total, conforme o Boletim, 4.848 já venceram o vírus e estão recuperados, enquanto outros 17 precisaram ser internados por complicações, nove deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Há também mais 697 pessoas com suspeita da doença. Todos já foram submetidos ao exame e aguardam o resultado que vem de um laboratório de Rio Preto. Destes, dez estão internados, sendo que dois deles estão em estado grave na UTI. Há também mais 813 moradores com sintomas não graves em monitoramento domiciliar.