Aos 57 anos Creusa Donizete Simão Balduino foi a 100ª votuporanguense a morrer em decorrência de complicações da Covid-19

publicado em 15/10/2020

Creusa Donizete Simão Balduino era moradora do Parque das Nações e participava da igreja Avivamento Eterno (Foto: Arquivo Pessoal)

Franclin Duarte

Em 17 de julho a capa do jornal A Cidade chocou Votuporanga. Na ocasião o município superava a marca dos 1.000 casos de coronavírus e a redação optou por fazer um alerta sobre o avanço da doença. À época houve críticas, alguns disseram que o objetivo da publicação era aterrorizar a população.

Até aquela data, 26 famílias tinham chorado a perda de seus pais, avós, tios, companheiros, filhos, etc. Ontem, pouco menos de três meses depois, o 100º votuporanguense foi sepultado após complicações causadas pela Covid-19. A primeira vítima foi a senhora Nair Ribeiro da Silva Almeida, de 85 anos, que faleceu em 10 de maio e a centésima foi Creusa Donizete Simão Balduino, de 57 anos.

Creusa residia na Rua Espanha, no bairro Parque das Nações. Ela era natural de Neves Paulista, mas residia há anos em Votuporanga ao lado de seu marido Juraci Balduino, com quem teve três filhas: Érica Balduino do Nascimento, Kelen Balduino e Eliara Jane Balduino. Ela também deixa um vasto ciclo de amizades além da sobrinha Denize, dos netos e bisneto.

Em conversa com o A Cidade, Denize, sobrinha de Creusa, mas que a considera como mãe, disse que a tia era muito religiosa, de muita fé e participava da igreja Avivamento Eterno. “Ela vai fazer muita falta, perdi minha mãe e ela ficou no lugar de mãe. Ela tinha muita fé e também muitos amigos”, frisou.

Aposentada, Creusa foi sepultada ontem, por volta das 16h no Cemitério Parque Jardim das Flores.

Cinco mil

Na mesma data em que morreu a 100ª vítima, o total de pessoas infectadas pelo novo vírus superou a marca dos 5.000. Foram quatro meses, desde o primeiro caso na cidade, para se chegar a 1.000 ocorrências positivas e apenas mais três para quintuplicar esse número.

Nas últimas 24 horas mais 43 votuporanguenses testaram positivo, totalizando 5.033 casos desde o dia 31 de março, quando o médico Emílio Celso Barbieri, de 69, anos, apresentou os primeiros sintomas no dia 19 daquele mês. Ele ficou 45 dias internado, sendo que 30 deles entubado, na UTI, mas hoje está curado, assim como outros 4.721 moradores da cidade que já superaram a doença.

Outros 19, no entanto, ainda estão internados após apresentarem complicações, nove deles em estado grave na UTI. Há também mais 561 pessoas com suspeita do novo vírus, quatro deles estão internados.