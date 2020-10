Tell da ONG será o quinto e último entrevistado pelo Grupo Cidade de nossa vizinha Valentim Gentil

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brEncerrando nesta terça-feira (27) mais uma etapa da série de entrevistas com os candidatos a prefeito da região, Tell da ONG (Avante), que disputa a Prefeitura de Valentim Gentil com outros quatro adversários, será o último de seu município a utilizar os microfones do Grupo Cidade de Comunicação. Assim como os que o antecederam, ele terá 16 minutos de 36 segundos para apresentar suas propostas ao eleitorado.Guilherme Gusmão de Moura, mais conhecido como Tell da ONG, disputa sua primeira eleição. Aos 37 anos, o vendedor encara a disputa tendo ao seu lado Luzia Januário, em uma chapa pura do Avante. Juntos eles encaram o atual prefeito e candidato à reeleição, Adilson Segura (PSDB) Claudinei do Skinão (PSL), Izaque Caldeira (Cidadania) e Sérgio Ladeira (PL).O candidato irá responder as perguntas da bancada e dos eleitores enviadas por meio das nossas redes sociais ou do WhatsApp. Não é permitido o anonimato, portanto, para enviar uma pergunta o representado deverá se identificar com: nome completo, bairro de onde está falando e telefone para contato. Também não serão permitidas ofensas aos candidatos e as perguntas serão previamente selecionadas por nossa equipe de reportagem.Além disso, ele responderá a uma pergunta de cada um de seus adversários. Não serão permitidas ofensas diretas e nem perguntas baseadas em Fake News.O conteúdo é transmitido ao vivo pela Cidade FM, a partir das 12h15 e pelas redes sociais do Grupo Cidade de Comunicação, bem como terá um resumo publicado na edição do dia seguinte do jornal A Cidade.