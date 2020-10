A reportagem do A Cidade esteve no local e presenciou todos os remendos no asfalto e novos vazamentos

publicado em 10/10/2020

Lara GioloEstagiária sob supervisãolara@acidade.votuporanga.com.brOs moradores do bairro Pacaembu, em Votuporanga, estão incomodados com a quantidade de água que tem “brotado” do asfalto há mais de duas semanas. Em entrevista ao A Cidade, Waldecy Bortolloti disse que a questão seria resolvida com a instalação de uma válvula para amenizar a pressão da água, o serviço foi feito, mas o problema não foi solucionado.Os rompimentos da encanação na avenida principal continuam irritando os moradores, já que a cidade vive uma crise com relação ao abastecimento de água. Segundo os mesmos, o problema é solucionado em um dia, mas no outro ocorre novamente o rompimento da encanação e o desperdício de água limpa escorrendo no asfalto continua.A reportagem do A Cidade esteve ontem no local e presenciou todos os remendos do asfalto que precisaram ser feitos para o conserto das encanações, além dos novos rompimentos.Carlos Eduardo, que reside no bairro há cerca de um ano e três meses, inclusive estava de mudança no momento da chegada da reportagem, por razão do problema com a água. “Durante um ano que estive aqui, foi tudo beleza e não tenho nenhum tipo de reclamação, mas de três meses para cá, houve essa mudança referente a água. Os encanamentos estouram, a Saev arruma e dentro de um dia ou dois, estouram novamente no mesmo lugar ou próximo”, explicou.Outro fato explicado por Carlos Eduardo é que quando os canos rompem praticamente o bairro todo fica sem água. “Isso já virou um descaso, por isso procurei outro lugar que não tenha esse tipo de problema”, finalizou.Nossa reportagem entrou em contato novamente com superintendente da Saev Ambiental, Waldecy Bortolloti, e segundo ele a válvula que solucionaria o problema já foi instalada, além de afirmar que o Grupo Pacaembu é responsável pelos conflitos com a água no bairro e que todos os serviços feitos pela Saev estão sendo custeados pelos mesmos.Ainda de acordo com ele, a solução completa desse problema será apenas com a substituição de toda encanação que está causando o desperdício e que os trabalhos serão iniciados na próxima semana.