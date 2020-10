Waldecy Bortoloti anunciou o fim do racionamento de água em Votuporanga

publicado em 20/10/2020

Waldecy Bortoloti anunciou o fim do racionamento de água em Votuporanga após a chuva (Redes sociais )

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO racionamento de água está suspenso em Votuporanga. A informação foi repassada nesta terça-feira (20), em primeira mão ao jornal, pelo superintendente da Saev (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) Waldecy Bortoloti.Segundo o dirigente da autarquia, com a chuva de ontem, a Represa Municipal “Prefeito Luiz De Haro”, que vivia o estado mais crítico já registrado desde que as obras da Represa de Captação do “Córrego Marinheirinho” foram concluídas, em 1974, subiu quase um metro, o que permite a retomada do fornecimento normal de água.“Estamos esperando ainda que ela suba mais do que isso, pois agora ela também começa a receber água das nascentes que a gente preserva e, por isso, amanhã já vamos encerrar o racionamento, voltando a normalidade o abastecimento”, disse Bortoloti.O superintendente alertou, porém, que a normalização do abastecimento não quer dizer que a população possa esbanjar água, sob o risco de serem necessárias novas medidas de racionamento.“A Saev está fazendo um esforço enorme para que ninguém fique sem água, mas a gente pede para que se mantenha a economia para que, caso volte o período de estiagem, não seja necessário novamente o racionamento”, completou.Waldecy Bortoloti disse também que com a retomada da normalidade no abastecimento o problema com o rompimento de canos pela cidade deve ser amenizado, já que a pressão nos canos quando a água volta é que estaria causando o problema. “Não vai acabar, mas vai melhorar bastante”, concluiu.