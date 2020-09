Ao todo, 3.902 votuporanguenses testaram positivo até hoje dos quais 3.639 já estão recuperados

publicado em 14/09/2020

As informações são da Secretaria Municipal de Saúde

Votuporanga registrou 27 casos de coronavírus no acumulado deste fim de semana (e 16 no sábado e 11 no domingo), chegando ao total de 3.902 ocorrências positivas da doença desde o início da pandemia. Uma morte suspeita também foi registrada.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal da Saúde, 3.639 dos que testaram positivo até hoje já estão curados, enquanto outros 20 ainda estão internados, dez deles em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Há ainda mais 354 votuporanguenses com suspeita do novo vírus. Eles foram submetidos aos exames e agora aguardam os resultados. Outros 716 estão com sintomas não graves e seguem em monitoramento domiciliar.

Óbito

Neste domingo (13), a Secretaria da Saúde registrou um óbito suspeito para Covid-19, sendo um idoso, de 74 anos, com comorbidades e que não estava hospitalizado. O teste foi coletado e enviado para análise.

Com isso, Votuporanga contabiliza 75 óbitos confirmados e um suspeito.

