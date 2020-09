Gilmar Barreto de Rezende e sua esposa Maria destinam alface para o Hospital

publicado em 25/09/2020

(Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A solidariedade faz parte da vida do produtor rural Gilmar Barreto de Rezende e sua família. Moradores de Vila Nova, em Cosmorama, eles separam semanalmente cerca de 200 pés de alface para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região.A cada doação, Gilmar e sua esposa Maria entregam entre 10 a 12 caixas para a Instituição. Maior do que a quantidade, está a disposição em compartilhar com o próximo. “Nem tudo é para a gente na horta. Temos que ajudar. Na vida, é um pelo outro”, contou Maria.A empatia é tamanha que os agricultores farão um canteiro dedicado para as entidades. “Começamos a destinar verduras agora para as instituições. Iniciamos com a Santa Casa e agora estamos colaborando com o lar de Cosmorama. Teremos uma área exclusiva para contribuições”, destacou.O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, ressaltou os benefícios desta iniciativa. “O corpo precisa de diversas vitaminas e minerais e se tratando de pacientes hospitalizados, necessitam ainda mais. Encontramos estes nutrientes nas verduras, legumes e frutas”, disse.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a doação. “Atendemos 53 municípios, abrangendo 500 mil habitantes. Servimos 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. Esta contribuição muito nos ajudará nesta alimentação e na recuperação de nossos assistidos”, finalizou.