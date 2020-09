Empresário votuporanguense lançará em dezembro deste ano uma biografia acerca de sua trajetória, a fim de inspirar jovens e adultos a persistirem em seus sonhos

publicado em 26/09/2020

Marcos Ribeiro de Oliveira, homem visionário, apaixonado por futebol e renomado empresário votuporanguense (Foto: Arquivo Pessoal)

Marcos Ribeiro de Oliveira, homem visionário, apaixonado por futebol e renomado empresário votuporanguense, popularmente mais conhecido como Marcos Tito, lançará em dezembro deste ano uma biografia narrando sua trajetória. A narrativa tem o intuito de por meio de suas páginas continuar inspirando jovens a lutarem por seus sonhos. Ressaltando que embora as condições a princípio não pareçam ser tão favoráveis é possível escrever uma nova história.Marcos foi um garoto de origem humilde e sempre carregou dentro de si o anseio de ser jogador de futebol, destino esse, que acabou tomando outras proporções, até maiores do que se pudesse imaginar. Seu antigo desejo ganhou forma, não com a bola nos pés, e sim ajudado outros garotos a concretizar o sonho em comum, se tornando empresário de jogadores que hoje atuam na linha de frente em grandes times.“A minha paixão pelo futebol veio de família, com destaque ao meu primo Ailton que jogou no Santos, além de vários outros parentes atletas”, explica. “Sempre me esforcei, rodei vários clubes realizando testes; na época eu ia no orelhão e ficava ligando nos clubes e agendando para irmos, geralmente em grupos. O trabalho começou a render bons resultados e foi assim que começaram a enxergar que eu era bom para indicar os atletas e poderia me destacar como olheiro”, destaca.Tito relata que já passou por muitas dificuldades no início da carreira, muitas vezes o dinheiro não era suficiente para suprir os gastos com alimentação e hospedagem, e que precisou da ajuda de amigos e familiares. “Mas isso é só um pouco do que passamos, hoje os meninos tem todo o apoio, eu dou chuteira, passagens de avião e até ajudar as famílias eu ajudo”, aponta.Marcos Tito revelou os seguintes craques: Rafael Carioca (ex Grêmio), Carlos Eduardo (Seleção e Grêmio); Lucas Veríssimo (Santos); Mayson, ex Grêmio; Zeca (ex Santos); Daniel Guedes (Santos) Entre outros nomes que hoje se destacam na Europa.Como empresário da bola conheceu vários países: Rússia, Alemanha, Suíça, Portugal, França, Holanda, Itália, Espanha, entre outros. Atualmente, ele administra 37 atletas entre Brasil e Europa.Além do trabalho realizado com os atletas, Marcos montou também uma grife que carrega sua identidade. Tudo começou com uma campanha para ajudar uma criança portadora de uma rara doença, Marcos teve a ideia de fazer camisetas para arrecadar fundos. Ao fim da iniciativa foram arrecadados R$50 mil, que puderam contribuir com a melhoria da saúde do garoto.Devido ao resultado positivo, veio a ideia de lançar a marca Black Tito. “Começamos com 100 camisetas, vendemos em uma semana, fabricamos 500 e vendemos tudo. Enfim, todo mundo achava bonita aí foram mais camisetas, depois os bonés, aí os jogadores como Lucas Lima, Gabi Gol, Ricardo Oliveira entre outros começaram a vestir nossa marca”, frisa. “Não foi algo programado e hoje estamos no Brasil todo em centenas de lojas”, finaliza.