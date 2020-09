Programa “Filho que AMA leva o pai no AME” busca detectar doenças de próstata e cardiovasculares; 288 pacientes deverão ser atendidos nos próximos três meses

publicado em 21/09/2020

O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Votuporanga, unidade da Secretaria de Estado da Saúde, reforça o programa “Filho que AMA leva o pai ao AME”, que oferece check-ups gratuitos para homens a partir dos 50 anos de idade sem necessidade de encaminhamento médico. O projeto oferta exames preventivos nas especialidades de enfermagem, cardiologia e urologia, a fim de prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de próstata e possíveis doenças cardiovasculares.

A expectativa é que 288 pacientes sejam recebidos nos próximos três meses. “A hipertensão e o colesterol, por exemplo, são fatores de risco muito comuns nesta faixa etária. O diagnóstico precoce é muito importante porque pode levar a cura total”, alerta a gerente médica da unidade, Ana Virginia Leone.

O atendimento é dividido em dois sábados, sendo que no primeiro o paciente passa pela consulta de enfermagem e realiza a coleta de exames laboratoriais de sangue, além de eletrocardiograma. Já no retorno, é assistido por urologista e cardiologista para verificação dos resultados. Caso haja alguma anormalidade, é encaminhado para avaliações com os especialistas necessários para acompanhamento e tratamento, serviços inclusos na rotina do Ambulatório.

“Aderimos ao programa como uma forma de incentivar os filhos a levarem seus pais a serviços de saúde nos fins de semana, para que realizem exames preventivos sem que suas rotinas de trabalho durante a semana sejam prejudicadas”, ressalta a gerente administrativa da unidade, Marilza Cardi.

O agendamento do check-up deve ser feito pelo próprio paciente, sem necessidade de prévio encaminhamento da Unidade Básica de Saúde, através do telefone 0800-779-0000.

O AME Votuporanga oferece a iniciativa desde abril de 2014, com mais de sete mil atendimentos.

A unidade é administrada pela OSS Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 18h e aos sábados das 7h às 13h. Está localizada na Rua Maria de Freitas Leite, 2944 – Cidade Nova – Votuporanga. Contato: (17) 3426-6000.