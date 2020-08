Ainda de acordo com a estimativa feita pelo IBGE, os dois municípios da microrregião de Votuporanga sofreram redução populacional

publicado em 29/08/2020

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCom a divulgação da estimativa populacional realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Diário Oficial da União, nesta semana foi constatado que nos últimos dez anos, na microrregião de Votuporanga, dois municípios apresentaram redução populacional. De acordo com os dados, os municípios de Parisi e Álvares Florence tiveram queda de cerca de 1,4% e 6,8%, respectivamente.Parisi, no início da década registrou no Censo 2.200 habitantes e na estimativa deste ano, a população teria tido uma queda de 31 habitantes e passou a registrar 2.169 moradores.Já em Álvares Florence diminuição foi ainda maior. De 3.897 em 2010 para 3.647 em 2020, o que em números absolutos resulta menos 250 pessoas no município.