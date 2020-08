Além da revogação do decreto, a ação solicita a imposição de multa e a apuração de possível ato de improbidade administrativa

publicado em 25/08/2020

A ação foi movida pelo defensor do núcleo de Rio Preto, Júlio César Tanone, pedindo a imediata revogação do decreto (Foto: Diário da Região)

Franclin Duarte

A Defensoria Pública do Estado, por meio do defensor do núcleo de Rio Preto, Júlio César Tanone, acionou a Justiça contra o Decreto Municipal nº 12.590, que “antecipou” a fase amarela do Plano São Paulo para Votuporanga. Além de pedir a imediata revogação do Decreto, a ação solicita a imposição de uma multa diária de R$ 10 mil, caso o município descumpra as fases do Plano, além de oficiar o Ministério Público para a apuração de possível ato de improbidade administrativa.

Na ação, que foi distribuída no final da tarde de ontem, o defensor público alega que “houve flagrante desrespeito às regras previstas na fase laranja do Decreto Estadual, Constituição Federal e leis federais que prescrevem ao gestor municipal, inclusive em razão de sua integralização na rede do SUS, uma atuação cooperativa e suplementar aos gestores estaduais, mas nunca contrárias ou menos protetiva que a atuação dos referidos gestores estaduais”.