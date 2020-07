Cidade

Votuporanga registra mais duas mortes por coronavírus

Somadas as três do fim de semana e as demais acumuladas, chega-se ao total de 39 óbitos pelo novo vírus na cidade

publicado em 27/07/2020

As informações são do Boletim da Secretaria de Saúde Franclin Duarte

O número de mortes por coronavírus em Votuporanga não para de crescer. Nesta segunda-feira (27) a Secretaria Municipal da Saúde registrou mais duas mortes em decorrência da doença que, somadas as três do fim de semana e as demais acumuladas, chega-se ao total de 39 óbitos.



Foram registrados também mais 26 testes positivos para Covid-19, totalizando 1.447 casos desde o início da pandemia. Destes, 1242 já estão curados e 19 seguem internados, sendo que 11 estão em estado grave na UTI.



Outro número que não para de crescer é o de suspeitas da doença. Em 24 horas 310 votuporanguenses apresentaram os sintomas do novo vírus e terão que ser submetidos a exames clínicos. Destes, seis estão internados, três em estado grave na UTI.



Outros 2.266 moradores de Votuporanga apresentaram sintomas não graves da doença e seguem em isolamento e monitoramento domiciliar.





