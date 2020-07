Os números reforçam ainda a tese do atendimento primário, como recomendou recentemente o Ministério Público Federal à Prefeitura de Votuporanga e mais seis cidades da região

publicado em 11/07/2020

Levantamento feito pelo A Cidade

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brLevantamento exclusivo feito pelo jornal A Cidade junto ao Boletim Epidemiológico oficial da Secretaria Municipal de Saúde, revela que a média de tempo entre os primeiros sintomas e a confirmação do óbito das 22 vítimas do coronavírus em Votuporanga é de 14,8 dias. Já em relação a internação essa média cai para 8,4 dias.A votuporanguense que mais lutou contra a doença foi uma mulher, de 68 anos. Entre os primeiros sintomas e a confirmação da morte foram 39 dias, sendo que 26 deles ela passou internada.Os números reforçam ainda a tese da necessidade de uma atenção mais específica no atendimento primário, como recomendou recentemente o Ministério Público Federal à Prefeitura de Votuporanga e mais seis cidades da região. A média de tempo entre os primeiros sintomas e a internação das vítimas foi de 6,5 dias.Foi o caso de um idoso, de 68 anos, que demorou 10 dias para ser internado. No dia seguinte ele veio a óbito. O mesmo aconteceu com uma idosa de 85 anos que só depois de 11 dias se tratando em casa foi internada e dois dias depois ela morreu. Ou seja, quando os pacientes chegaram ao hospital o estágio da doença já era crítico.