publicado em 03/07/2020

Assim como aconteceu com a hidroxicloroquina no início da pandemia do novo coronavírus no Brasil, as farmácias de Votuporanga enfrentam a falta de um novo medicamento que promete a cura da Covid-19: a ivermectina.

O medicamento é um remédio usado no tratamento de infecções causadas por vermes e parasitas e que ganhou destaque a partir do mês de abril, depois de um estudo da Biomedicine Discovery Institute (BDI), em Melbourne (Austrália), publicado na Antiviral Research, indicando que o medicamento foi capaz de conter o avanço e inibir a replicação do SARS-CoV-2 (Covid-19) em teste in vitro (em laboratório).

Em contato com cinco farmácias da cidade, em apenas uma ainda foi encontrada a medicação. A funcionária do estabelecimento, localizada na rua São Paulo, que pediu para não ser identificada, é farmacêutica em formação e explicou que as pessoas estão loucas em busca do vermífugo, mesmo ainda sem comprovação científica de sua eficácia. “Mas o pessoal já está tomando. Tem bastante gente correndo atrás e não está encontrando. Ainda temos algumas unidades”, completou.

Em outra farmácia localizada na rua Amazonas, o balconista Élcio José Borassini disse que a procura pela ivermectina está intensa durante todo o dia. “Até agora o remédio não deu para quem quis nos últimos três dias muita gente veio atrás, cheguei até perder a conta de quantas”, relatou.

Além disso, seu Élcio contou que a carência vem por motivos superiores. “Desde as distribuidoras o remédio está em falta”, finalizou.

Assunto do momento

Outro fator que fez disparar a procura pelo remédio está relacionado com o prefeito de Porto Feliz, o médico Cássio Prado, que é epidemiologista.No fim do mês de março eleconcentrou, de início 1500 kits com medicamentos, para os cidadãos que estavam nos primeiros sintomas da doença.

O trabalho foi revelado por uma reportagem da TV Cultura, que mostrou que a cidade tem feito medições de temperatura em seus cidadãos e, quem está com sintomas iniciais da Covid-19, recebe um kit com hidroxicloroquina, azitromicina, enoxaparina, ivermectina, remédio para enjoo e anti-inflamatório.