Em momentos de profunda tensão e incertezas, talvez nunca tenha se falado tanto sobre o valor da educação e o papel desempenhado por profissionais da área. Como forma de fomentar a reflexão, a UNIFEV lançou, em suas redes sociais, a campanha #ofuturosefazhoje.

Pensar a educação em meio ao contexto atual é projetar um futuro que se constrói no presente, dia após dia. Para protagonizar essa história, a Instituição convidou seus alunos e professores a darem depoimentos sobre a importância do estudo e do conhecimento em suas trajetórias.

Em vídeo, a Profa. Ma. Edilene Simioli citou como exemplo a palavra “crise” que, em chinês, é composta por dois ideogramas: oportunidade e perigo. Durante a sua fala, a docente explicou que junto de toda crise vem o perigo, mas, também, grandes oportunidades.

“Estamos num período muito delicado, com toda certeza, mas vejam as inúmeras possibilidades que surgem dessa situação. É o momento de nos prepararmos e estarmos prontos para um mercado que vai se restabelecer em novos modelos de organização. E você, aluno, é o profissional que vai trabalhar neste ‘novo mundo’. O conhecimento é uma virtude que ninguém tira de ninguém. Agora é a hora, acredite!”.

Em seu depoimento, Juliane Brasilino Alves, aluna do 7º período do curso de Licenciatura em Letras, declarou que o ensino é capaz de modificar diferentes cenários. A universitária ainda contou que sonha em trabalhar com inclusão escolar, especificamente de surdos. “Diariamente, me preparo por meio de cursos on-line e leituras. Os meus professores de Letras me ensinam que a educação transforma, e é nisso que acredito. Quero junto à educação mudar o universo dos alunos”, afirmou.

Para o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, especialmente em tempos de pandemia, a educação e o conhecimento são ferramentas poderosas. Além de sua importância histórica e social, como instrumento de mudanças, dados divulgados pelo Instituto Semesp, sobre empregabilidade no Brasil, mostram como o Ensino Superior pode contribuir para minimizar os efeitos da pandemia, oferecendo vantagens competitivas.

“Os resultados da pesquisa apontam que a chance de desemprego é quase 50% menor para as pessoas com nível superior completo, em relação às pessoas com nível fundamental ou médio completos. Então, é importante que nossos alunos saibam que podem contar com a UNIFEV para conquistar tudo o que desejam. O futuro se faz hoje”, finalizou.

Os depoimentos podem ser conferidos ao longo deste mês, pelos canais oficiais da UNIFEV: @unifevvotu (Instagram) e Unifev Votuporanga (Facebook).