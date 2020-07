Integrantes da banda e Prefeitura de Votuporanga tiveram uma reunião nesta quarta-feira (8)

publicado em 08/07/2020

(Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brDepois de muita polêmica e reclamações, a Prefeitura Municipal de Votuporanga mudou seu policiamento em relação à banda Zequinha de Abreu. O Poder Executivo havia suspendido o pagamento aos músicos, já que os profissionais não estão realizando apresentações por causa da pandemia. Agora, um novo plano de trabalho foi elaborado, para que os músicos se apresentem e recebam a ajuda financeira.Na manhã desta quarta-feira (8), integrantes da corporação municipal e membros da Prefeitura estiveram reunidos para discutir sobre o Termo de Fomento que existe entre a Administração Municipal e a banda. De acordo com o Executivo, consta no Termo, que a Zequinha de Abreu deve realizar apresentações musicais durante o ano, no entanto, com o período de pandemia pela Covid-19, eventos estão proibidos. “Desta forma, um novo Plano de Trabalho será elaborado pela banda que possibilitará realização de lives e apresentações pela internet para que o contrato com a Prefeitura possa ser mantido”, esclareceu a Prefeitura.Ao jornal, Gildo Ferreira, presidente da Associação Cultural Zequinha de Abreu, disse que banda e Prefeitura fizeram um acordo inicial para que seja realizada uma live toda quinta-feira. “Vamos refazer o plano de trabalho, distribuir as tocadas a partir do dia 16 agora e dar continuidade aquilo que a gente sempre fez, que é tocar, levar boa música pra quem gosta e continuar com o Termo de Colaboração em vigência sem prejuízo para as partes”, explicou.ConviteO presidente fez questão de convidar as pessoas para seguirem prestigiando a banda Zequinha de Abreu, agora de uma nova forma, por meio das lives.