Carlos Márcio de Castro Junqueira, foi figura ilustre e presente na história da Votuporanguense, faleceu hoje aos 84 anos

publicado em 07/07/2020

Será cremado e seu último pedido era para que suas cinzas fossem jogadas na Arena Plínio Marin (Foto: Arquivo Pessoal/A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Faleceu hoje, o ex-presidente da antiga Associação Atlética Votuporanguense, Carlos Márcio de Castro Junqueira, aos 84 anos, após ter passado por uma falência múltipla de órgãos, em Goiâna, onde morava com a filha. Famoso na cidade pelo hábito de jogar na loteria esportiva, a população se despede do presidente que deixou história no clube em 1977.

Carlos Márcio, uma figura presente na criação e na trajetória da antiga AAV. Será cremado e seu último pedido era para que suas cinzas fossem jogadas na Arena Plínio Marin, na cidade do clube que tomou o coração.

Dezenas de pessoas que estiveram ao lado de Carlos, no trabalho diário em Votuporanga, prestaram suas homenagens ao ex-presidente, demonstrando solidariedade aos familiares. Ele deixa os filhos Márcia Cristina, Silvia Helena, Carlos Márcio Filho (em memória), Sérgio Ricardo e Ricardo Augusto.

Carlos Márcio

Nascido em 17 de fevereiro de 1936, filho da senhora Adelaide de Castro e de Francisco Junqueira, na cidade de São José do Rio Pardo, Carlos Márcio, veio para Votuporanga no início dos anos 50. Já advogado, trabalhou como procurador da Prefeitura do município.

Seu primeiro registro no esporte foi a presença no ato de fundação da Associação Atlética Votuporanguense, AAV em 1954. Participou da diretoria da Votuporanguense, na presidência de Marão Abdo Alfagali no ano de 1967, quando o clube disputou o título no famoso estádio do Pacaembu em São Paulo, no histórico jogo contra o XV de Piracicaba. O time ficou para a memória como o melhor de todos os tempos.

Assumiu a presidência do time no ano de 1977 até 1982. Onde a AAV foi campeã da antiga Divisão Intermediária em 1977, que hoje equivale à divisão A2 do Campeonato Paulista.