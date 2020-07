Nesta semana, a Santa Casa de Votuporanga foi beneficiada com esta corrente de amor e empatia

publicado em 17/07/2020

Elas entregaram 120 mantas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, referência de atendimento (Foto: Divulgação/Santa Casa de Votuporanga)

Já dizia a frase “Sempre me coloco no lugar onde posso servir melhor, onde meus dons e qualidades encontram a melhor terra para crescer” do escritor alemão Hermann Hesse. É este o espírito do Lions Brisas Suaves: contribuir com o próximo.

As domadoras do Lions exercem a solidariedade como missão. Desenvolvem trabalho voluntário em Votuporanga, com foco em ajudar quem precisa. Nesta semana, a Santa Casa de Votuporanga foi beneficiada com esta corrente de amor e empatia.

Elas entregaram 120 mantas para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, referência de atendimento. A doação foi feita pelo Lions Clube Brisas Suaves no ano leonístico 2019/ 2020 na presidência de Dr. João Anisio Ferreira e Marisa Roma Ferreira.

Mais do que uma contribuição, foi um ato de dedicação e de muita costura. Elas confeccionaram os cobertores em apenas dois dias. Movidas pelo sentimento de salvar vidas, as linhas, arremates ganharam um ponto a mais: o da solidariedade. “Nos sensibilizamos pelas dificuldades enfrentadas pela Santa Casa. Vocês prestam excelente serviço em favor das crianças prematuras. Todos deveriam conhecer este atendimento e ajudar da melhor maneira. É melhor servir do que ser servido!”, afirmou Marisa.

Marisa falou da satisfação de colaborar. “Foi uma das ações mais emocionantes. Finalizamos nosso mandato de forma ainda mais especial. Agradecemos a oportunidade de contribuir”, complementou.

A médica responsável pela UTI Neonatal, Dra Lara Galvani Greghi, ressaltou a importância da doação. “Essas mantas são para a assistência dos nossos bebês nas incubadoras. Eles precisam ficar dentro deste ninho, para maior conforto e para imitar o útero. O material precisa ser de toque suave, exatamente como o que foram entregues. Agradecemos por tamanha ajuda”, disse.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu o Lions Brisas Suaves. “São grandes parceiros. As domadoras tiveram um cuidado a mais, de confeccionar estas unidades com todo amor. Agradecemos pela dedicação em colaborar com nossos pacientes, auxiliando na qualidade e na humanização dos nossos atendimentos”, finalizou.