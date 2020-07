Ex-prefeito divulgou um vídeo em suas redes sociais em apoio à candidatura de seu ex-secretário, Jorge Seba

publicado em 22/07/2020

Declaração foi dada em um vídeo divulgado pelo ex-prefeito nas redes sociais (Foto: redes sociais)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brO ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão (PSDB), divulgou um vídeo em suas redes sociais, no fim da tarde desta quarta-feira (22) em apoio à pré-candidatura de Jorge Seba (PSDB). Na gravação ele cita o atual prefeito, João Dado (PSD), que, segundo ele, “não foi como esperávamos”.No vídeo, de pouco mais de um minuto, Juninho reafirma que não será candidato nas eleições deste ano, mas, como cidadão, se sentiu na obrigação de se posicionar, “pelo amor por nossa cidade”.“Há quatro anos, eu e a maioria dos votuporanguenses, escolhemos o Dado para prefeito. Naquele momento, ele era o candidato natural, devido às suas ações como deputado federal em prol a Votuporanga. Mas, infelizmente, não foi como esperávamos. Considero a eleição desse ano uma das mais importantes da nossa história. Ainda não sabemos quais serão as consequências dessa pandemia. Por isso, nós não podemos errar”, disse o ex-prefeito.Marão segue dizendo que “não podemos eleger alguém com o histórico só de briga, discórdia e crítica”, pois isso fará Votuporanga andar para trás. “Precisamos escolher uma pessoa com a capacidade de unir a cidade de novo, porque só dessa forma a Votuporanga vai voltar a crescer. E acredito que só tem uma pessoa que conseguirá fazer isso neste momento: é o Jorge Seba”, completou.Por fim, Juninho Marão completa o vídeo tecendo elogios ao seu ex-secretário, afirmando que ele “conhece a nossa cidade e é uma pessoa preparada, experiente e equilibrada”.