Ao todo, na unidade de Votuporanga, são 120 vagas para cursos técnicos

publicado em 21/07/2020

Inicialmente o prazo seria concluído nesta terça-feira (21) mas devido a baixa procura pelos cursos a Secretaria de Estado da Educação decidiu esticar o prazo para dar mais tempo aos estudantes que permanecem indecisos (Foto: A Cidade)

O governo de São Paulo prorrogou as inscrições para os vestibulinhos das Etecs de todo o Estado até a próxima sexta-feira (24). Inicialmente o prazo seria concluído nesta terça-feira (21) mas devido a baixa procura pelos cursos a Secretaria de Estado da Educação decidiu esticar o prazo para dar mais tempo aos estudantes que permanecem indecisos.Ao todo, na unidade de Votuporanga, são 120 vagas para os cursos de Recursos Humanos (40 vagas), Guia de Turismo (40 vagas) - que será totalmente EAD - e também Administração (40 vagas) em Nhandeara. As aulas vão seguir o horário normal, de segunda à sexta-feira das 19h às 23h.Os candidatos interessados em uma das vagas dos cursos oferecidos para se inscrever é por meio do site www.vestibulinhoetec.com.br. Ao se candidatar, os alunos precisam estar cursando, no mínimo, o segundo ano do ensino médio ou ter concluído.Para se adaptar ao atual cenário, as Etecs tiveram que se adaptar. A novidade, é que o processo seletivo será feito com a análise das notas de português e matemática do 1º ano do ensino médio do candidato.Além da novidade da análise dos históricos. A Etec lançou o novo curso de Guia de Turismo para este novo semestre. Se adaptando ao método online, que está a abrir portas na pandemia, a escola já pensa no futuro. “É a primeira vez que nós trabalhamos desta forma, totalmente EAD, essa expectativa é grande, pois pessoas de outros estados podem participar. Isso até mesmo pode abrir portas para novos cursos”, disse Luciano Salício, diretor da Etec Votuporanga.