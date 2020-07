O novo treinador chega hoje em Votuporanga para acertar os últimos detalhes e já iniciar os trabalhos

publicado em 17/07/2020

O ex-goleiro Júlio Sérgio irá treinar o CAV no fim da A2 (Foto: Weber Sian / A Cidade)

Franclin Duarte

O CAV (Clube Atlético Votuporanguense) acaba de acertar com o ex-goleiro do Santos e do Roma, da Itália, Júlio Sérgio, para comandar a equipe nos três últimos jogos da série A2 deste ano. O novo treinador chega hoje em Votuporanga para acertar os últimos detalhes e já iniciar os trabalhos.

Júlio Sérgio atua como técnico desde que deixou a carreira profissional como jogador. Ele já treinou equipes como Sertãozinho, Olímpia, Prudentópolis-PR e dirigiu o Linense nesta temporada.

Como atleta foi campeão brasileiro em 2002 e 2004 com o Santos e ganhou duas Copa Itália (2006-2007 e 2007-2008), pela Roma. O treinador chega hoje a Votuporanga. Ele é de Ribeirão Preto e vai ajudar a montar o time para as últimas três partidas.

Retomada

Os testes para Covid-19 no elenco serão realizados na quarta-feira (22), na Arena Plínio Marin. Serão 38 testes bancados pela Federação Paulista de Futebol. A diretoria agora corre contra o tempo para montar o elenco.

A previsão inicial é de que os jogos sejam retomados no dia 19 de agosto.* Colaborou Flávio Santos