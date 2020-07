Em parceria com a rádio Bandeirantes, transmissão se inicia às 21h30 direto da Arena Corinthians

publicado em 22/07/2020

A rádio Cidade FM, em conjunto com a Rádio Bandeirantes transmite o clássico Palmeira X Corinthians (Foto: Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação)

Da Redação

A rádio Cidade FM, em conjunto com a Rádio Bandeirantes, fará na noite desta quarta-feira (22), a partir da 21h30 a transmissão do Derby paulista, Palmeiras X Corinthians. O primeiro clássico na temporada 2020, nessa nova fase pós-pandemia, e também o sem torcida na história das equipes.

No último duelo, alvinegros e palmeirenses apenas empataram por 1 a 1, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, no Allianz Parque. Porém, desta feita, o Corinthians precisa da vitória na Arena para manter viva a chance de se classificar para o mata-mata do Paulistão. Já o Palmeiras tenta confirmar a classificação para os playoffs.

Derby Paulista: quem venceu mais na história?

Até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 362 vezes, com 127 vitórias do Verdão, outras 127 do Timão, além de 108 empates. O time alviverde já balançou as redes 517 vezes e sofreu 481 gols.

O Palmeiras, por sua vez, usa uma contagem diferente por considerar duelos do extinto Torneio Início (que tinha duração de 15 minutos) e da Taça Henrique Mündel de 1938, além de um W.O. em 1923. Assim, nas contas do Verdão, são 131 triunfos alviverdes, 112 empates e 129 vitórias alvinegras.

Levando em conta apenas os duelos pelo Campeonato Paulista o equilíbrio também é grande, mas a vantagem é do Corinthians: 78 triunfos, 61 empates e 70 derrotas. O Verdão, porém, foi quem mais balançou as redes: 297 contra 282 do time alvinegro.

Pelo Campeonato Brasileiro, o retrospecto também é bastante equilibrado: 17 vitórias do Corinthians contra 17 do Palmeiras, além de 19 empates. O Verdão, contudo, é quem mais balançou as redes: 64 a 54.

*Com Terra Futebol