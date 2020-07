Entrevistado pela rádio Cidade FM, o presidente do CAV, Marcelo Stringari, falou sobre as expectativas para o retorno

publicado em 14/07/2020

A Federação Paulista de Futebol deve divulgar hoje a data da volta do Paulista da A2 (Foto: Rafael Bento/CAV)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brAs definições sobre o retorno do Campeonato Paulista da Série A2 devem ser anunciadas na tarde de hoje em videoconferência da Federação Paulista da Futebol, e o Clube Atlético Votuporanguense aguarda o encontro para definir o seu planejamento.Em entrevista à rádio Cidade FM, o presidente Marcelo Stringari contou que a reunião de hoje decidirá como será o retorno da A2 e os protocolos para a retomada. Ele revelou que desde o final de março, quando foi realizado o último encontro, os dirigentes não tiveram mais contato direto com a FPF. “Temos alguns amigos e acabamos conversando, e o desejo do Reinaldo [Carneiro Bastos, presidente da federação] é que voltasse a competição, apesar de ter bastante clubes contra, mas como eu sempre digo existe um contrato com a televisão e tem que cumprir e o Reinaldo está tentando”, falou.Stringari não acredita em uma volta ainda em julho, como irá acontecer no Paulistão, já que os clubes da A2 precisarão montar times. “Acho que ele vai ter que dar tempo aos clubes, mesmo porque tem todo um procedimento e tem que ver quem vai bancar isso, que são protocolos de exames, uma série de coisas que foram exigidas”, disse. Ele lembrou que o patamar financeiro das séries A1 e A2 é muito diferente, portanto os critérios também não devem ser iguais.Questionado se já existe um planejamento, o dirigente respondeu que ainda aguarda a reunião de hoje. “Não adianta a gente mexer antes. Na Série A1, depois das reuniões, demorou mais de 30 dias para começar os treinos. Temos que ter uma visão concreta do que vai acontecer para podermos elaborar os planos”, acrescentou. A diretoria tem conversado com os atletas que participaram da competição este ano, mas não há nada acertado com os jogadores.Uma competição nivelada. É assim que Stringari acredita que será a sequência da A2, porque os times passaram muito tempo sem treinar. “Vamos tentar sair na frente logo que tiver o aval da federação”, apontou.Pela tabela, a Votuporanguense jogará contra o XV de Piracicaba fora de casa, enfrentará o São Caetano na Arena e por fim visitará a Portuguesa Santista. Porém, os times das cidades que não estão na fase amarela do Plano São Paulo não poderão mandar jogos, mas essas equipes devem receber uma ajuda financeira da Federação Paulista, pelo mesmo é o que acredita o presidente da Pantera.Em rápida análise, Marcelo disse que o CAV deve gastar cerca de R$ 15 mil por viagem, respeitando todo o novo protocolo que exige a chegada do time na cidade 48 horas antes do jogo e a realização de testes.