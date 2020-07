A ‘chárreata’ teve início na rua São Paulo e seguiu até a o bairro Santa Luzia, onde foi realizada a recepção e a entrega de presentes

No último domingo (19), os futuros papais Renata Salvino e Vinícius Bortolozo organizaram uma grande comemoração, em forma de ‘chárreata’, para a chegada do pequeno Pedro Henrique. Devido à pandemia, as aglomerações estão proibidas e por isso, eles decidiramrealizar essa comemoração de dentro dos carros em Votuporanga.

Segundo Renata, a ideia surgiu das redes sociais, onde ela participava de um grupo de grávidas e a inovação estava sendo muito comentada pelas integrantes. “Eu queria muito ver meus amigos, minha família e queria que eles me vissem também, pois por conta da pandemia eles não me viram grávida. Achei a ideia super legal e eu junto com meu marido, decidimos fazer”, contou.

A ‘chárreata’ teve início na rua São Paulo e seguiu até a o bairro Santa Luzia, onde seria a recepção e a entrega de presentes, mas todos de dentro do seu próprio veículo. A comemoração reuniu cerca de 13 veículos e 25 convidados.

Logo no início do ano, a mãe de Pedro queria fazer um chá de bebê no estilo de festa junina, conhecido como ‘charraiá’, por conta disso, ela preparou doce de leite, pipoca e lembrancinhas para os convidados que compareceram na ‘chárreata’.

Renata contou que assim que começou a enviar os convites, os convidados ficaram com um pouco de dúvidas e houve bastantes questionamentos. “Quando eles leram e viram que ia passar todos dentro dos carros para me ver, eles entenderam e acharam a ideia super criativa e diferente”, disse.

Cada convidado podia levar um pacote de fraldas ou um mimo, assim como o chá de bebê que todos já conhecem. Os convidados concluíram o trajeto com bexigas e muita buzina dos veículos.