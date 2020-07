O suposto homem é um idoso conhecido no bairro; suspeitas indicam que o acusado seja autor de dois casos

publicado em 24/07/2020

Câmeras de segurança identificam o homem que jogou linguiças envenenadas para cães no bairro San Remo (Foto: Câmera de Segurança)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brCâmeras de segurança identificaram o homem que supostamente jogou linguiças envenenadas para cães no bairro San Remo. O flagra foi feito minutos antes da morte da cachorra, de raça Cocker, e na mesma noite do domingo (19) em que outro cachorro, que se recuperapor ter ingerido linguiças que foram encontradas no quintal.Além desta coincidência de horários, a casa das donas dos cachorros, fica a menos de um quarteirão de distância, o que reforçou as suspeitas de que os ataques sejam feitos pela mesma pessoa.Em entrevista à rede Record de Rio Preto, a advogada da dona da cachorra de raça Cocker, Bruna Carvalho, contou que as imagens são nítidas e que se pode ver claramente o suspeito. “E não há sombra de dúvidas de quem tenha feito isso. É uma pessoa conhecida, tem bastante influência na cidade, inclusive, vamos acompanhar bem de perto essa situação, para que realmente seja feita a justiça”, disse Bruna.Já Joyce Dal Ben, tutora de ‘Robinho’ que está se recuperando do atentado, foi quem encontrou o resto das linguiças e disse que com as câmeras foi possível identificar o autor, um idoso. “Tudo leva a crer, que o atentado que ela sofreu lá, foi o mesmo que eu sofri aqui. Lá foi uma linguiça calabresa e aqui também”, comentou Joyce.‘Robinho’, sofreu em menos de uma semana, duas tentativas de envenenamento. Como já noticiado pelo jornal A Cidade, o primeiro ataque aconteceu no início da semana passada, desta feita, no último ataque que foi no domingo (19), o cachorro se salvou pelo veterinário que foi acionado rapidamente e evitou o pior.