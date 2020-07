Vereadores voltaram ontem do recesso Legislativo e já debateram a polêmica

publicado em 21/07/2020

A Câmara Municipal de Votuporanga voltou ontem aos trabalhos depois de 15 dias de recesso Legislativo (Foto: A Cidade)

A Câmara Municipal de Votuporanga voltou ontem aos trabalhos após 15 dias de recesso Legislativo. Sem a transmissão pela TV Unifev, em razão do período eleitoral, e sem projetos na ordem do dia os vereadores falaram pouco e focaram em temas que geraram polêmica nos últimos dias, dentre eles a situação dos profissionais da área da beleza e o lockdown decretado pelo prefeito João Dado (PSD) aos domingos.

Sobre os profissionais da beleza, praticamente todos os parlamentares que se pronunciaram saíram em sua defesa. A ponderação é a mesma: eles teriam condições de atuar com muito mais segurança, com o agendamento de horários, do que a maioria das atividades que já estão em funcionamento.

Já em relação ao lockdown, o primeiro a se pronunciar foi o vereador Emerson Pereira (PSDB) que ficou sabendo da publicação do decreto em primeira mão pelo site do A Cidade, ao receber um link da notícia pelo celular. Para ele a medida é errônea.

“Lendo agora pouco uma matéria do jornal A Cidade, fiquei preocupado com a situação do lockdown aos domingos. É preciso ter cautela, pois, será que a Prefeitura de Votuporanga vai colocar fiscalização nos supermercados no sábado durante a tarde e a noite para controlar a superlotação que vai virar? Corremos o risco de aos sábados nossos supermercados virarem um ‘mercadão de peixe’ com muito mais aglomerações e aí sim facilitar o contágio”, disse Emerson.

O entendimento de Pereira foi seguido por praticamente todos os vereadores que falaram na sequência, inclusive pelo líder do prefeito na Casa, o vereador Dr. Ali (MDB), que prometeu levar a reivindicação dos vereadores para que o chefe do Executivo reveja seu posicionamento sobre a questão.

