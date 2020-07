Empresa credenciada por diversas agências bancárias do município presta assistência especializada

publicado em 11/07/2020

Leticia Mabily Pinto e seu irmão Bruno Rodrigo Pinto fundadores da Sete e Sete Engenharia (Foto: A Cidade)

Fernanda CiprianoEstagiária sob supervisãofernanda@acidadevotuporanga.com.brFundada pela Engenheira Civil e Agrônoma, Leticia Mabily Pinto e seu irmão Bruno Rodrigo Pinto, que é Engenheiro Agrônomo, a Sete e Sete Engenharia chegou para prestar a assistência técnica especializada que Votuporanga e região precisam, em especial na Avaliação de Imóveis rurais e civis, Avaliação de Máquinas Agrícolas, Crédito Rural, Perícias Judiciais, Projetos Agropecuários e Outorga D’água.“Fazemos desde o projeto para financiamento rural, atualização de cadastro, assistência técnica, já englobando toda a parte de engenharia agronômica, sempre que necessário”, comentou Bruno.A empresa é credenciada por diversas agências bancárias do município na elaboração e fiscalização de projetos para o crédito rural. “Quando o cliente tem necessidade de fazer um financiamento precisa ser feito um projeto, a partir daí a gente entra", explicou Letícia.Para compor o trabalho da empresa, a Engenheira Civil e Agrônoma, Leticia, conta que a avaliação de imóveis rural e civil, a avaliação de máquinas agrícolas e as pericias judiciais é um novo olhar e serviço para o cliente. “O escritório atende de forma bem ampla nas duas áreas. As vezes o cliente precisa de um projeto para uma reforma ou construção, também tem a possibilidade de fazer isso”, complementou Leticia.Além disso, a empresa trabalha com a Outorga d’Agua que é uma licença para uso, e todo tipo de serviço técnico na área. Nós trabalhamos de forma geral a parte agronômica e civil, então quanto o cliente precisa de um laudo, receituário de adubação de solo ou correção de solo, então fazemos isso”, concluiu Bruno.O escritório está de portas abertas, na rua Pernambuco, 3.994, para melhor atender a todos os clientes.