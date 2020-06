Academias, restaurantes e salões de beleza permanecem fechados

publicado em 26/06/2020

(Foto: Reprodução Governo do Estado)

Franclin Duarte

Após coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, nesta sexta-feira (26) o governador João Doria (PSDB) voltou a classificar as regiões conforme as fases do Plano SP durante a quarentena. A região de Votuporanga segue na mesma classificação atual, ou seja, a fase laranja.



O balanço mostrou ainda que a maioria das regiões do estado retrocedeu. Cidades que no último balanço estavam na fase 2 (laranja) voltaram para a fase inicial (vermelha).

A fase laranja, a qual Votuporanga e região estão classificadas, permite o funcionamento de algumas atividades, com restrições, e mantêm fechados estabelecimentos como salões de beleza, barbearias, academias, bares e restaurantes.