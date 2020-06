Morte foi confirmada pela prefeitura na tarde desta sexta-feira, 26

publicado em 26/06/2020

Prefeito Rodrigo Aparecido Santana (Foto: Divulgação/Prefeitura)

O prefeito de Santo Antônio do Aracanguá, Rodrigo Aparecido Santana, de 35 anos, morreu na tarde desta sexta-feira, 26, vítima da Covid-19. A morte foi confirmada à reportagem pela prefeitura da cidade.

Rodrigo estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital da Unimed de Araçatuba desde o dia 2 de junho. Contudo, acabou não resistindo as complicações acarretadas pela doença e morreu na tarde dessa sexta. Santo Antônio do Aracanguá contabiliza 41 casos confirmados pela doença e três mortes.

Ainda não informações sobre o horário de sepultamento do prefeito.



*Diário da Região