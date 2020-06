Enquanto entre março e maio de 2019 houve 224 ocorrências, no mesmo período este ano foram registrados 159 casos

publicado em 25/06/2020

O número de acidentes despencou durante a quarentena, porém, no ano passado houve uma vítima fatal em detrimento deste ano (Foto: Arquivo/A Cidade)

Franclin Duarte

franclin@acidadevotuporanga.com.br

O número de acidentes no trânsito em Votuporanga teve queda de 29% na comparação entre os meses de março, abril e maio deste ano (em meio à quarentena)com o mesmo período de 2019, passando de 224 para 159 casos. Os dados são do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

Das 159 situações verificadas no período, a maioria teve vítimas com ferimentos leves ou ilesas. Quanto aos veículos envolvidos, automóveis e motos são os mais recorrentes, sendo colisões e atropelamentos as ocorrências mais comuns. Esses mesmos parâmetros já eram observados em períodos anteriores.

Vítima fatal

Este ano, no entanto, não aconteceu nenhum acidente com vítima fatal, diferente do ano passado quando um homem perdeu a vida no dia 17 de maio. Benjamim Alves Garcia, de 74 anos, morreu após ser atropelado por um carro na rodovia Euclides da Cunha, nas proximidades da Havan.

O veículo que se envolveu no acidente, um Hyundai HB20 com placas de Rio Preto, capotou em seguida, e o motorista também ficou gravemente ferido.



Avenida da morte

O banco de dados do Infosiga, apontou que a via que concentra o maior número de acidentes é a avenida José Marão Filho. Somente em um de seus trechos, entre a Avenida Doutor Wilson de Souza Foz e a Brasil, foram registrados 25 acidentes (março, abril e maio), o que corresponde a 15% do total de acidentes no período.