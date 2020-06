Aluno nota 10, Fernando sonha agora em fazer alguma faculdade ligada a tecnologia, área que gosta e julga promissora

publicado em 20/06/2020

Ele superou suas próprias limitações e desenvolveu um dom incrível para arte, que já chegou até a ser “exportada” (Foto: A Cidade)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brMesmo com todas as dificuldades impostas pela doença, que o acomete desde o nascimento, Fernando Washington Vieira Martins se formou com louvor no Ensino Médio, “aluno nota 10”, segundo o pai, e agora sonha em cursar alguma faculdade na área de tecnologia.Fernando nasceu com as mãos perfeitas, porém elas acabaram se deformando ao longo do tempo por causa da doença. Ele então superou seus próprios limites e desenvolveu um dom incrível para a arte, trabalho que, inclusive, já ganhou o exterior.“Sempre gostei muito de desenhar e pintar. Esse do Tucano é o que eu mais gosto, mas também gosto desse do lobo”, contou Fernando enquanto mostrava seus desenhos. “Ele até já vendeu alguns de seus desenhos, um deles, inclusive, foi enviado para os Estados Unidos, é nosso orgulho”, completou o pai dele Gilberto Mantins.Apesar da paixão pela arte, a área da tecnologia é que ele pretende seguir. Em sua casa, ele é quem auxilia a todos com os aparelhos eletrônicos, domina nos games e é ativo nas redes sociais.“Ainda estou pensando, mas acho que vou fazer algo ligado à tecnologia, informática, sistemas, é a profissão do momento e algo que também gosto muito”, completou.