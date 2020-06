A resposta do ex-prefeito se deu após o atual chefe do Executivo dizer, mais uma vez, que assumiu mais de R$ 30 milhões em dívidas

publicado em 02/06/2020

Legenda: Junior Marão rebateu João Dado, e disse que o atual prefeito tenta confundir a população terceirizando suas responsabilidades. (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O ex-prefeito de Votuporanga, Junior Marão (PSDB) reagiu ontem aos discursos do atual prefeito João Dado (PSD) de que teria herdado mais de R$ 30 milhões em dívidas da gestão de seu antecessor. A declaração foi dada com exclusividade à rádio Cidade FM na tarde de ontem.

A resposta de Marão vem após o prefeito João Dado voltar a afirmar, na coletiva de imprensa de anteontem, que assumiu e pagou uma dívida de mais de R$ 30 milhões deixados pela gestão passada. Essa, porém, não foi a primeira vez que ele disse isso.

"Nós não temos nenhum risco de não pagar funcionário, agora está tudo normal, porque estamos fazendo a lição de casa desde 1º de janeiro de 2017. O município está controlando com mão de ferro as suas receitas, notadamente porque pegamos muitas dívidas e essas dívidas têm que ser pagas. Em três anos pagamos R$ 30 milhões de dívidas, R$ 30 milhões que poderiam estar canalizados para outros serviços, outras benfeitorias, mas tiveram que ser usados para pagar dívidas. Então, em função de estarmos pagando muitas dívidas do passado, nós tivemos que implantar uma economia de guerra e um exemplo é termos comprado com 23% de redução em relação ao preço pago em 2016, então vejam que é notável esse esforço de economia ", disse João Dado.

A resposta

Segundo Marão, que comandou a cidade por dois mandatos (2008-2012 e 2012-2016) o prefeito está tentando confundir o cidadão para terceirizar suas responsabilidades.

"Lamento profundamente que no final de seu mandato, de uma administração onde acaba gerando inúmeras inseguranças e isso é levado ao cidadão com muita confusão. Ele continua utilizando essa prática para tentar confundir os cidadãos e terceirizar suas responsabilidades. Lamento", disse.

O ex-prefeito disse ainda que todas as suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do estado e a de 2016, a última de seu mandato, teria sido elogiada pelo mesmo tribunal no que diz respeito as finanças do município.