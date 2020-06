O local irá funcionar normalmente, porém com uma outra equipe, já que os servidores do banco estarão afastados

publicado em 09/06/2020

Caixa Econômica do centro de Votuporanga. (Foto: A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brUm funcionário da agencia da Caixa Econômica Federal localizada no centro de Votuporanga testou positivo para coronavírus, por isso os demais trabalhadores do banco precisarão ficar de quarentena por alguns dias.De acordo com o gerente Victor da Silva Freddi, na tarde desta terça-feira (9), toda a agência foi higienizada. O local irá funcionar normalmente, porém com uma outra equipe, já que os servidores do banco estarão afastados.Mais informações na edição impressa de amanhã do jornal A Cidade.