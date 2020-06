Nesta semana o governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou a retomada das aulas para 8 de setembro, porém o anúncio não agradou muita gente

publicado em 27/06/2020

Escola Estadual Professor Cícero Barbosa Lima Júnior; Apeoesp defende segurança no retorno as aulas (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

Nesta semana o governador do Estado de São Paulo, João Doria, anunciou a retomada das aulas para 8 de setembro, porém o anúncio não agradou muita gente. A Apeoesp (Sindicato dos Professores e Ensino Oficial do Estado de São Paulo), por exemplo, criticou o posicionamento.

Em conversa com a reportagem do jornal A Cidade, José Vanderlei Corsini, coordenador da subsede da Apeoesp em Votuporanga, disse que enquanto a situação em relação ao coronavírus não melhorar, é impossível falar em volta as aulas. “Não temos condições mínimas para que isso ocorra, a não ser que nesse período surja uma mudança, uma vacina ou um medicamento eficaz”, disse.

Segundo a Secretaria de Estado da Educação, na primeira de três etapas, as salas terão ocupação máxima de 35%, com revezamento de estudantes durante a semana e sob rígidos protocolos de segurança definidos no Plano São Paulo de indicadores de saúde.

No entanto, ainda conforme o Estado, o cronograma de reabertura das escolas está diretamente condicionado às fases de flexibilização do Plano São Paulo. A retomada das aulas presenciais só vai acontecer se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela – a terceira menos restritiva segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia – por 28 dias consecutivos.

Mesmo assim, no momento Vanderlei entende que é inoportuno falar em retomada. “O adolescente não cumpre regras, achar que eles vão ficar quietos é uma utopia”, falou. Ele acrescentou: “crianças do sexto, sétimo ano não vão respeitar um metro de distância, elas não vão usar álcool gel constantemente e não vão estar com a máscara, então há um risco muito grande de uma onda de contágio gigantesca saindo das escolas”.

O Governo do Estado estima que o sistema educacional paulista envolva 12,3 milhões de alunos da educação infantil, básica, superior e profissionalizante, além de 1 milhão de professores e demais profissionais. A partir de 8 de setembro, cada escola poderá trabalhar com até 35% da capacidade total em sala de aula. Ou seja, em uma unidade escolar com mil estudantes, somente 350 poderão ter aulas presenciais a cada dia, enquanto que os demais continuarão a cumprir atividades remotas. Cada escola deverá definir o revezamento de alunos, e cada estudante deverá ter ao menos um dia de aula presencial por semana.