A dupla votuporanguense Pablo e Gabriel fará no dia 4 de julho uma live em prol da construção de uma casa para o jovem André Matheus, mais conhecido como Andrézinho. A live será transmitida pelo canal da dupla, ás 18h. O objetivo é proporcionar um pouco mais de conforto para o rapaz, que com apenas 21 anos de idade, passa por muitos problemas e dificuldades especiais.

Andrézinho nasceu com algumas deficiências físicas e neurológicas e uma delas é a hidranencefalia. Essa doença é caracterizada como uma condição incomum, na qual os hemisférios cerebrais encontram-se ausentes e preenchendo o espaço resultante dessa ausência, são observados “sacos” repletos de líquido cefalorraquidiano . Até o momento não se conhece a causa exata desta condição, além disso, o jovem usa válvula para drenar o líquido retido no cérebro para o abdômen e sofre com crises convulsivas desde os sete anos de idade. Devido a esses problemas, André é impossibilitado de andar e falar.

Sendo assim, Pablo e Gabriel se comoveram com a história dele e abraçaram a causa, de ajudar na construção do lar próprio de André e sua família. “A história que ele já passou, comoveu demais a gente, sem contar toda vivência. Queremos ver a família e o Andrézinho bem e felizes”, disse Pablo.

A dupla especifica que toda a ajuda que a live irá promover é muito gratificante e especial na trajetória dos mesmos. “É sempre bom ajudar, ficamos muito felizes com isso”, contou.

JulianaGerim, mãe de André Matheus se emociona ao agradecer a todos pelas ajudas, colaborações e companheirismo para essa realização de um sonho. “Quero realizar esse sonho, enquanto ele está aqui comigo. Quero dar o conforto para ele”, esclareceu a mãe.

Andrézinho já passou por várias cirurgias e por três vezes, a mãe Juliana achou que o perderia. Atualmente ela mora de aluguel, e conseguiu efetuar a compra de um lote para a construção da casa. Juliana é diarista e a entrada para o lote foi com o dinheiro de seu suor. “Eu nunca fui de pedir ajudas, sempre tentei fazer minhas coisas como podia para mim e minha família, mas as pessoas começaram a ajudar, a fazer rifas e isso me ajudou muito”, disse.

André também possui escoliose crônica e não tem condições de realizar a cirurgia necessária, devido ao seu baixo peso e pela falta do seu desenvolvimento físico. Pelo período da cirurgia ser longo, o risco de perder muito sangue e vir a óbito é muito grande.