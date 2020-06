Além do município, outras cidades da região noroeste paulista foram escolhidas para abertura

publicado em 12/06/2020

As agências abertas são para pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial para os nascidos em dezembro (Foto: A Cidade)

Fernanda Cipriano

Estagiária sob supervisão

Neste sábado (13) a Agências da Caixa Econômica Federal na região vão abrir, para atendimento aos beneficiários do Auxílio Emergencial, em horário especial das 8h às 12h. Votuporanga e demais cidades da região noroeste paulista foram escolhidas para abrir.

As agências abertas são para pagamentos da segunda parcela do Auxílio Emergencial para os nascidos em dezembro.

A segunda parcela do benefício, já havia sido antecipada para uso digital por meio do aplicativo Caixa Tem, estará disponível para saque em espécie, de acordo com calendário, para aqueles que receberam a primeira parcela até 30 de abril.



Os beneficiários nascidos nos meses compreendidos de janeiro a junho já contam com a possibilidade de saque em espécie. A partir deste sábado, será a vez dos nascidos em julho, que poderão sacar a segunda parcela nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas.

No noroeste paulista, Votuporanga, Fernandópolis, São José do Rio Preto, Mirassol, Catanduva, Birigui e Araçatuba. A Caixa reforça que não é preciso madrugar nas filas. Todas as pessoas que chegarem em uma das agências neste sábado, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente.