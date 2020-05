Agência localizada na rua São Paulo já tem fila para atendimentos desta segunda-feira; primeiro da fila chegou às 17h deste domingo

publicado em 03/05/2020

Da redaçãoMesmo após a Caixa ter anunciado que a partir desta segunda-feira irá abrir 2h mais cedo em todas as agências do país, muitos moradores de Votuporanga optaram por passar a noite na fila para garantir uma vaga nos primeiros atendimentos da agência local. Tudo isso para tentar sacar o auxílio emergencial nesta segunda-feira, dia 4.Neste domingo, por volta das 21h, cerca de 15 pessoas já estavam na fila da agência da Caixa, localizada na rua São Paulo, em Votuporanga. O primeiro da fila chegou às 17h.Nossa equipe de reportagem esteve no local e conversou com algumas pessoas. A maioria delas já havia tentado sem sucesso atendimento outras vezes na agência em horários convencionais. Por este motivo muitos disseram valer a pena encarar a madrugada para serem os primeiros atendidos.