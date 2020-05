Comunicado da Secretaria da Saúde confirmou a segunda morte no município; vítima é um idoso de 81 anos; a morte de uma mulher de 40 anos também está sendo investigado

publicado em 16/05/2020

A Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga confirmou na tarde deste sábado (16) a morte de mais um paciente por coronavírus na cidade. Trata-se de um homem de 81 anos, com , que estava internado na UTI da Santa Casa.Conforme a nota da Prefeitura "É com pesar que a Secretaria Municipal da Saúde comunica que, neste sábado (16/5), registrou um óbito com resultado confirmado para Covid-19 e outro suspeito. O caso confirmado, trata-se de um homem de 81 anos, com comorbidades, que estava internado na UTI. O caso suspeito é de uma mulher de 40 anos com insuficiência respiratória. Ela tinha comorbidades e não estava internada. A Secretaria aguarda resultado de exame que foi encaminhado para análise do Instituto Adolfo Lutz".