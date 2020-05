O jornal A Cidade fez um levantamento dos supermercados que permanecerão aberto até as 19h

publicado em 25/05/2020

(Foto: A Cidade)

Nesta segunda-feira (25), feriado antecipado pelo governo estadual, o atendimento nos supermercados não será em horário normal. De acordo com um levantamento feito pelo A Cidade, apenas os Supermercados das redes Porecatu e Amigão irão funcionar até as 19h. Os demais encerram o expediente às 13h.As agências bancárias também abriram suas portas durante o expediente, já as Casas Lotéricas da cidade optaram por não abrir, diferente do que se viu nas cidades da região.