A partir da próxima sexta (dia 29), público poderá assistir a shows de bandas do município e região, pelo Youtube, Facebook e canal 53; novidade foi anunciada durante coletiva de imprensa

publicado em 22/05/2020

Na manhã desta sexta-feira (dia 22), a Fundação Rádio Educacional de Votuporanga (FREV) lançou, durante coletiva de imprensa, o seu mais novo projeto solidário: Rádio e TV Unifev nas Lives. A partir do dia 29 de maio (sexta), as emissoras transmitirão, semanalmente e ao vivo, shows de bandas do município e região. A estreia será do grupo Os Partideiros, às 19 horas.A apresentação da novidade foi realizada no Auditório da Cidade Universitária, seguindo todas as recomendações sanitárias exigidas pelos órgãos oficiais de Saúde, tais como o uso obrigatório de máscaras, medição de temperatura corporal e os distanciamentos necessários.Na oportunidade, a gestora da FREV, Fabíola Fiorentino, explicou que a iniciativa, de cunho social, tem o objetivo de contribuir com a Santa Casa de Votuporanga e com a campanha Votu Solidária.“Ao longo das transmissões, realizadas sempre das 19h às 21h30, o público de casa poderá fazer doações em dinheiro por meio de um código QR Code ou com a entrega de mantimentos diretamente nos locais de coleta. A programação contará com diversos gêneros musicais, como rock, samba, MPB, pagode, axé e sertanejo, totalizando 10 horas de lives ao mês. Além do cunho social, temos certeza que será uma grande diversão para toda a população”.Em sua fala, o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos, enalteceu a iniciativa, que veio para somar a outros projetos de responsabilidade social do município, como é o caso do Juntos Pela Economia Regional, também lançado hoje, durante a coletiva.“Neste momento, doações nunca são demais. Sendo assim, essa é a nossa forma de contribuir mais uma vez com as entidades de Votuporanga, que estão desempenhando um importante trabalho junto às famílias carentes. Além do mais, proporcionar entretenimento de excelente qualidade é umas das principais atribuições da Rádio e TV Unifev”, completou.As lives serão transmitidas pela TV Unifev (canal 53), pelo canal do Youtube (Rádio e TV Unifev) e pelo Facebook (fb.com/radioetvunifev). No dia 5 de junho, será a vez da banda Velhos The War marcar presença.