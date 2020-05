A orientação é para que os votuporanguenses não permitam a entrada de estranhos em suas residências

publicado em 21/05/2020

A Secretaria de Saúde alerta que todos os funcionários da Pasta estão devidamente identificados com uniformes e crachás (Foto: Imagem ilustrativa)

Franclin Duartefranclin@acidadevotuporanga.com.brA Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga emitiu um comunicado de alerta sobre a denúncia de que pessoas estão se passando por funcionários da Pasta para ir às residências e realizar aferição da pressão arterial, sem a devida identificação. A orientação é para que os votuporanguenses não permitam a entrada de estranhos em suas residências.De acordo com a Secretaria, há uma série de protocolos estabelecidos para a abordagem e atendimentos domiciliares de saúde. “Portanto, a Pasta refuta a ação”, diz a nota que foi publicada no site da Prefeitura.Em casos de dúvida, o morador pode ligar para o 0800-771-8070 ou contatar a sua Unidade de Saúde. Todos os funcionários da Secretaria, inclusive agentes comunitários de saúde e de endemias, estão devidamente identificados com uniformes e crachás.